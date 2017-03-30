Не за того меня принимаете — это Юрий уже устал объяснять банкам и приставам. За два года у екатеринбуржца три раза арестовывали счета из-за тёзки-должника из Волгоградской области, который родился с ним в один день. Мужчине вновь и вновь приходится ходить и доказывать, что он и его близнец по документам — два разных человека. О существовании двойника Юрий впервые узнал в декабре 15 года, когда у него заблокировали карту. Сотрудники банка показали ему исполнительный лист на должника Медведева, но, сверив остальные данные, в тот же день сняли арест. Спустя несколько месяцев история повторилась уже в другом банке. Наконец, на прошлой неделе горожанин не смог расплатиться кредиткой в магазине — уже зная, почему. В банке лишь разводят руками. Кредитные организации обязаны арестовывать счета клиентов, если того требует служба судебных приставов. Все вопросы к ней. В свердловском ведомстве объяснили, что санкции в отношении Юрия Медведева ввели коллеги из другого региона, где он зарегистрирован. В судебном приказе не обязательно указывается место жительства должника, поэтому его разыскивают по всей России. Недоразумения, объясняют приставы, разрешаются просто — без вины виноватым нужно лишь обратиться в службу и подтвердить свою личность. Однако, еще один екатеринбуржец Дмитрий, который жил двойной жизнью из-за тезки с Южно-Сахалинска, до сих пор не может до конца смыть пятно с репутации. Арест с его автомобиля сняли, но на портале госуслуг
Медведев задолжал: екатеринбуржец с популярной фамилией третий год получает счета за однофамильца
Банки автоматически арестовывают счета, когда сличают одинаковые ФИО и даты рождения
Не за того меня принимаете — это Юрий уже устал объяснять банкам и приставам. За два года у екатеринбуржца три раза арестовывали счета из-за тёзки-должника из Волгоградской области, который родился с ним в один день. Мужчине вновь и вновь приходится ходить и доказывать, что он и его близнец по документам — два разных человека. О существовании двойника Юрий впервые узнал в декабре 15 года, когда у него заблокировали карту. Сотрудники банка показали ему исполнительный лист на должника Медведева, но, сверив остальные данные, в тот же день сняли арест. Спустя несколько месяцев история повторилась уже в другом банке. Наконец, на прошлой неделе горожанин не смог расплатиться кредиткой в магазине — уже зная, почему. В банке лишь разводят руками. Кредитные организации обязаны арестовывать счета клиентов, если того требует служба судебных приставов. Все вопросы к ней. В свердловском ведомстве объяснили, что санкции в отношении Юрия Медведева ввели коллеги из другого региона, где он зарегистрирован. В судебном приказе не обязательно указывается место жительства должника, поэтому его разыскивают по всей России. Недоразумения, объясняют приставы, разрешаются просто — без вины виноватым нужно лишь обратиться в службу и подтвердить свою личность. Однако, еще один екатеринбуржец Дмитрий, который жил двойной жизнью из-за тезки с Южно-Сахалинска, до сих пор не может до конца смыть пятно с репутации. Арест с его автомобиля сняли, но на портале госуслуг