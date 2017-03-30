Играем в присяжных: Областной суд устроил показное заседание для студентов и журналистов

30.03.2017

В роли прокурора и присяжных выступили будущие юристы

Обвинительное заключение подсудимый слушает, опустив глава в пол — боится встретиться взглядом с присяжными и… засмеяться. Его вместе с подельницей судят товарищи-студенты. Весь этот процесс учебный. Будущие юристы и журналисты разыгрывают реальный суд по делу о жестоком убийстве. Участники готовы были убить за роль главного злодея. Но она досталась примерному студенту Александру. По материалам дела, подсудимый хладнокровно убил своего бригадира за то, что тот написал на него заявление в полицию. Доказать его вину — задача гособвинителя. Дарья будущий прокурор, но об уголовном процессе пока только читала в учебниках. Такие ролевые игры в областном суде устраивают каждый год — чтобы студенты, для которых это часть будущей профессии, знали все особенности процесса. Для журналистов и юристов это вообще единственная возможность стать присяжными — таких не берут в заседатели. В жизни же суды присяжных — большая редкость. За 13 лет существования такой практики в нашей области с участием непрофессиональных судей рассмотрено всего 70 дел. Их устраивают по просьбе подсудимых, которым важно мнение людей со стороны. Впрочем, они вправе лишь вынести вердикт о виновности или невиновности обвиняемого. Виновен ли студент Александр, присяжные еще не решили. Учебное заседание проходит два дня — чтобы у студентов было время обдумать услышанное. Но и это очень маленький срок. Настоящий процесс по этому делу об убийстве занял полторы недели, после этого подсудимый отправился в колонию.