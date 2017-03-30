Детеныш трубкозуба из екатеринбургского зоопарка переехал в Чехию на ПМЖ

30.03.2017

8-месячного малыша поселят в зоопарке города Оломоуц

До вылета трубкозуб прошел не только регистрацию, но и полное ветеринарное обследование, получив «добро» от таможенных служб. Для вип-пассажира подготовили особенный самолет — с вентиляцией и обогревом багажного отсека. Во время перелета там будет поддерживаться плюсовая температура. Скорее всего, малыш меняет не только страну проживания, но и кличку — Баунти в Чехии наверняка дадут новое имя. Первый месяц питомец проведет на карантине, а уже потом встретится с суженой. Кто прибудет на замену трубкозубу из Чехии, пока секрет.