Взрывы по ночам и камни в окна: жители Светлой речки жалуются на работу щебеночного карьера

29.03.2017

чки жалуются на работу щебеночного карьера

Кто в этом месте лишний: добытчики или горожане?

Уже год, утверждает Светлана, ее семья живет словно на пороховой бочке. В сотне метров от ее дома добывают щебень. От постоянных взрывов на карьере содрогаются не только люди, но и стены домов. А камни с месторождения порой даже в огороды залетают. Один из них натворил бед на веранде Светланы — повредил дверь и штукатурку. По словам местных, неприятным соседство с карьером стало год назад. Когда они в 2005-ом покупали здесь землю, он был практически заброшен. Но прошлой весной здесь внезапно началась бурная длительность. Мимо коттеджей стали курсировать грузовики, а на раскопках — греметь техника. К просьбам жителей рабочие остались глухи. Но добытчики уверяют, это не они вторглись во владения горожан — как раз наоборот. Мол, щебень и кварц здесь добывают еще с 80-ых. А садовое товарищество было организовано спустя четверть века. Не понятно, кто разрешил строить близ опасного производства жилые дома. В администрации объясняют: похоже, карьер все эти годы работает без надлежащих документов. Ведь когда власти оформляли садовый поселок, о месторождении никто и знать не знал. Свою проверку на карьере раздора устроили специалисты Росреестра. Едва взглянув на участок, инспекторы заключили — здесь грубо нарушаются правила землепользования. Вскоре его арендаторам направят предписание с требованием перестать копать или изменить назначение земли. Последнее им вряд ли удастся. В ста пятидесяти метрах находятся жилые дома.