Верховный суд разрешил родителям перевозить детей без автокресел после жалобы автомобилиста

29.03.2017

Вместо него родители детей младше 12 лет могут использовать специальные удерживающие устройства и ремни безопасности

Замена детского автокресла адаптером обернулась для Алексея судебной эпопеей. Несмотря на то, что, по правилам, они суть одно и тоже, водителя оштрафовали на три тысячи рублей. По мнению инспектора ГИБДД, автомобилист нарушил правила перевозки ребенка. Алексей объясняет — от автокресла для сына он отказался потому, что ребенок из него просто вырос. В 8 лет мальчик уже был ростом полтора метра и весил 35 килограммов. Это максимальные параметры для детских автосидений. Поэтому родители и купили адаптер. ППД это не запрещено. Однако инспекция и районный суд посчитали иначе. Но водитель дошел до Верховного суда, и тот подтвердил его правоту. Теперь всех детей разрешено перевозить хоть в креслах, хоть в адаптерах. У ГИБДД другая позиция — там настаивают, что дети до 12 лет должны перевозиться только с помощью автосидений. Она подкрепляется и кровавой статистикой. В прошлом году на дорогах области погибло 17 детей, пятеро из них — потому, что перевозились не по правилам. В 2017ом жертвами ДТП уже стали пятеро маленьких пассажиров. Защитники прав автомобилистов тоже на стороне инспекторов. Правила правилами, но родители все-таки перевозят детей, поэтому в первую очередь нужно думать об их безопасности. Если ребенок ниже 150 сантиметров, а вес не превышает 36 килограммов — лучше использовать автокресло. Адаптер может навредить. И похоже, большинство родителей прислушиваются к рекомендациям ГИБДД. В магазинах наибольшим спросом пользуются именно автокресла. Но раз адаптеры не запрещены, то у Верховного суда, по сути, не было другого выхода, кроме как принять решение в пользу Алексея. Теперь этой рекомендацией могут пользоваться все автомобилисты. Впрочем, полицейские уже подготовили поправки к правилам движения и направили их на рассмотрение правительства.