В Екатеринбурге прошла первая репетиция Парада Победы

29.03.2017

На улицах Вторчермета маневры устроили полсотни единиц артиллерийской, ракетной и бронетехники

Техника прошла по 2-й Новосибирской. В составе военной колонны — танки, самоходки, транспортеры, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и бронеавтомобили. Весь этот парк 9 мая покажет себя во всей красе на площади 1905 года. Чтобы танки не повредили асфальт и брусчатку, гусеничных участников парада «обуют» в специальные прорезиненные «башмаки». Вместе с техникой в шествии примут участие 2 тысяч 300 военных. Они уже чеканят шаг каждый день, ведь посмотреть на них собирается практически весь город. Но некоторые екатеринбуржцы не пропускают и репетиции.