Украли свет! Неизвестные вынесли из дома на Латвийской больше полусотни светодиодных ламп

29.03.2017

У злоумышленников явно имелись ключи от одной из квартир

Ее жизнь теперь потемки, жалуется Ольга. Света в подъезде нет, и не предвидится. Единственный луч в этом темном царстве — подручные средства. В темноте жители дома бродят с тех пор, как отсюда украли 65 дорогих светильников. Причем, они еще легко отделались, грустно шутят местные — в соседней высотке пропало еще больше. Пока воры еще нигде засветились — камеры наблюдения в доме не установлены. Жители не исключают, что злоумышленники знали об этом, и подозревают местных работников. В пользу этой версии говорит и то, что в высотках того же застройщика уже случались подобные ЧП. 2 года назад неизвестные своровали около тысячи светильников из домов на ЖБИ. В компании уверяют, что после сдачи жилья доступ к ним строителям закрыт. Пролить свет на эту темную историю, возможно, помогут объявления в интернете, которые появились в день пропажи ламп. Всем желающим предлагают купить точно такие же светильники, но в 3 раза дешевле. По телефону мужчина признался, что ламп у него много. Вот только откуда он их взял – так и не сказал. Причастен ли этот продавец к кражам, теперь будет выяснять полиция. Правоохранители проводят проверку. Тем временем, управляющая компания уточняет сумму ущерба и решает вопрос с освещением. Скоро в доме должны появиться новые светильники. Но в ближайшее время жители надеются увидеть свет не только в подъезде, но и в конце тоннеля – узнать, наконец, кто ворует лампы. Скоро в комплексе сдадут еще четыре дома, и не факт, что ситуация с пропажей светильников не повторится.