Пума детям не игрушка: гуляющей по зоопарку дикой кошкой заинтересовалась прокуратура

29.03.2017

Как объясняют сотрудники зверинца, прогулки хищника — часть аттракциона

Пуменок Рафик сегодня не весел — его не отпускают на традиционную прогулку. Взаперти котенка держат после того, как он выскочил из клетки из прямо в толпу посетителей. Екатерина в тот момент находилась у вольера вместе с 3-летним сыном. Посетители буквально застыли от страха, когда зверь положил лапы на 12-летнего подростка. Сам по себе, Рафик гулял недолго — сотрудник зверинца быстро поймал хищника и увел в служебное помещение. А Екатерина отправилась в администрацию зоопарка, чтобы написать жалобу. Там за своего воспитанника вступаются — говорят, пуменок ничего плохого не затевал. Он практически ручной. Малыша с младенчества воспитывают люди, ведь мать от детеныша отказалась. Рафик рос сперва в инкубаторе, потом — в кабинете директора, от которого ему пришлось долго отвыкать. Так что, говорят зоологи, их питомец не опаснее домашней кошки. Однако эти объяснения не устроили прокуратуру. Надзорный орган выясняет, почему дикая кошка не была на привязи. Ведомство собирается восстановить не только картину нерядового происшествия, но выяснить, можно ли вообще выгуливать обитателей зоопарка за пределами вольеров. По их информации, подобные моционы запрещены, даже в специально отведенные часы. В зоопарке не стали дожидаться результатов проверки и уже решили отказать Рафику в ежедневных прогулках на поводке. Многих посетителей это огорчило. Вера Степановна с внуками пришли специально, чтобы поглядеть на зверя на поводке. Рассчитывали вновь погладить кошку. Но безопасность превыше всего. После инцидента в зоопарке решили, что пуменку пора повзрослеть. Его переведут в вольер для взрослых хищников на три месяца раньше запланированного.