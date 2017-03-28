Водители и кондукторы общественного транспорта вышли на митинг

28.03.2017

Предприятия задержали зарплату более 1700 сотрудникам.

Требовать честно заработанные деньги транспортники пошли, так и не получив зарплату за февраль. На защиту своих прав на Площади обороны встали две сотни человек — те, кто смог ради этого сойти с маршрута. В ЕТТУ и на метрополитене проблем с задержкой зарплат нет. Однако среди митингующих — много работников трамваев и троллейбусов. Жалуются, за последнее время их зарплата не выросла, а наоборот сократилась почти вдвое. И это при том, что труд водителей и кондукторов один из самых тяжелых. Подъем в три часа утра в жару и холод. После смены многим приходится самостоятельно ремонтировать машины и даже порой покупать запчасти за свой счет. Недовольство среди работников сферы общественного транспорта зрело давно. В конфликт даже пришлось вмешаться прокуратуре. Сейчас ведомство проводит проверку в объединении автотранспортных предприятий. Выяснилось, что долг по зарплате перед сотрудникам уже составляет 9 миллионов рублей. Без денег сидят более 1700 человек. Прокуроры предложили водителям и кондукторам не бояться — и писать заявления. На их основании составляются иски в суд, через который взыскивается задолженность. Руководство МОАП не отрицает, что проблемы с невыплатой зарплат есть. Но объясняют — платить просто нечем, выручки недостаточно. Руководство предприятия обещает, что уже в апреле сотрудникам вернут все долги по зарплате. На счета предприятия должна наконец-то поступить компенсация за перевозку льготников.