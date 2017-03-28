Поликлиника на колесах: в Екатеринбурге появятся мобильные поликлиники

28.03.2017

Передвижные кабинеты будут отправлять к жителям отдаленных территорий города.

В мобильных кабинетах горожане смогут сдать анализы, встретиться с узкими специалистами и сделать флюорографию. К пациентам машины будут приезжать раз в неделю. Будущее городской медицины сегодня осудили на заседании Гордумы. По словам чиновников, в городе грядет очередное сокращение коек в стационарах. И это связано не столько с оптимизацией, сколько с улучшением качества оказания помощи. Медицина не стоит на месте. Тот же перелом ноги врачи теперь лечат не месяц, а всего неделю. Чтобы палаты не простаивали, места в больницах сокращают. Сэкономленные средства направят в зарплатный фонд. Кроме того, в ближайшее время несколько детских больниц объединят в перинатальный центр. Персонал и пациенты этого не почувствуют, зато количество управленцев сократится.