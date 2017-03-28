Новоселья не будет! Жителей поселка Соколовка оставили без дома

28.03.2017

Расселить семьи из аварийного жилья должны были месяц назад, но на месте многоквартирника только котлован.

Теплому весеннему солнышку Ксения который год не радуется. Весной в ее квартире постоянная влажность. Вольготно в таких условиях себя чувствует разве что плесень, дети же буквально чахнут. Один заработал аллергию, другой — отоларингит. Проблема в том, что дом, где живут Сухановы, в аварийном состоянии, здесь даже ремонт провести нельзя. Жильцы уже несколько лет стоят в очереди на переселение и каждое утро с надеждой выглядывают в окно. В их дворе строится трехэтажка, которая должна стать для дюжины семей новым домом. Правда, дело движется очень медленно. Жители держат кулаки, чтобы потолки в их квартирах не обрушились раньше, чем закончится стройка. Ведь у соседей обвал уже случался. Надежда Борисовна устала прятать трещины. Их приходится заклеивать детскими рисунками, чтобы в глаза не бросались. Из-за аварийного состояния дом даже перестали обслуживать коммунальщики, поэтому перепады напряжения тут обычное дело. Один из таких вывел из строя все электроприборы в квартире пенсионерки. Женщина уже не верит, что мучения вскоре закончатся. По всем имеющимся у жителей барака документам новый дом уже должен быть построен. Однако в местной администрации говорят — эти бумаги устарели. Строки строительства давно пересмотрены. Выяснилось, что в поселке нет подходящих поставщиков ресурсов, без которых начинать стройку бессмысленно. Последние разрешения подрядчик получил лишь в конце 2016 года. Вскоре на площадке начнется нулевой цикл работ. Строители пообещали, что постараются сдать дом уже к июлю этого года. Главное — чтобы старый барак до этого момента дожил.