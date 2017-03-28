Автоинспекторы все утро не могли отправить авто на штрафстоянку. Видеохронику противостоянии вели сотрудники дорожной инспекции. Полицейские рассказали, что мать с малышкой забаррикадировалась вскоре после того, как водителя отправили в участок на медосвидетельствование. По закону, при таком нарушении инспекторы обязаны эвакуировать машину на штрафстоянку, но делать это с пассажирами внутри запрещено. Все семь часов пассажирки проспали в салоне, не обращая внимание на сотрудников ДПС, крутившихся вокруг машины. Теперь видео изучают не только в горгаи, но и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Мать 7 часов продержала младенца в закрытом автомобиле
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