Мать 7 часов продержала младенца в закрытом автомобиле

28.03.2017

Женщина заблокировали двери, чтобы автоинспекторы не увезли ее авто на эвакуаторе

Автоинспекторы все утро не могли отправить авто на штрафстоянку. Видеохронику противостоянии вели сотрудники дорожной инспекции. Полицейские рассказали, что мать с малышкой забаррикадировалась вскоре после того, как водителя отправили в участок на медосвидетельствование. По закону, при таком нарушении инспекторы обязаны эвакуировать машину на штрафстоянку, но делать это с пассажирами внутри запрещено. Все семь часов пассажирки проспали в салоне, не обращая внимание на сотрудников ДПС, крутившихся вокруг машины. Теперь видео изучают не только в горгаи, но и инспекторы по делам несовершеннолетних.