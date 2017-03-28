Ипотека вспять: банк отказал многодетной семье в одобренном кредите накануне сделки

28.03.2017

Продав старую квартиру, горожане оказались на улице, теперь без прописки они не могут даже обратиться в другой банк.

Освободить эту двушку Елена с мужем и тремя детьми должны с минуты на минуту. Квартиры бабушек тоже проданы. В ближайшие дни большая семья должна была переехать в новый дом, но в итоге осталась на улице. Банк, одобривший Князевым ипотеку, в самый последний момент отказал в займе. Князевы рассчитывали купить в новостройке трешку и две однушки. Для жилищной рокировки им не хватало 8мисот тысяч рублей. Сперва крупный федеральный банк по телефону одобрил горожанам заём, разрешив воспользоваться деньгами в течение 4-х месяцев. Но когда начались сделки, выяснилось, что финансистов не устраивает кредитная история клиентов. Почему об стало известно буквально в последний момент, семье не объяснили. Супруги в растерянности — ведь они остались не только без крыши над головой, но и лишись возможности обратиться в другой банк. Кроме того, Князевы переживают, что цена на забронированную квартиру может вырасти. Впрочем, когда их историю подхватили в СМИ, в банке пошли семье навстречу — и пообещали на время разбирательств заморозить стоимость выбранного жилья. Елену заверили, что ее случай сейчас рассматривают в особом порядке. Пока кредиторы утверждают, что процедура оформления ипотеки выполнялась по правилам. Юристы считают, что у пострадавших в любом случае есть шанс взыскать убытки. Это касается и подорожания новой квартиры, если оно случится, и расходов на съемное жилье. Если еще пару лет назад отсутствие кредитного договора финансистов ни к чему не обязывало, то сейчас одобрение займа по телефону может стать основанием для претензий. Впрочем, Елена надеется, что до суда дело не дойдет. Супруги даже готовы снизить сумму кредита до шестисот тысяч. В банке ей пообещали дать окончательный ответ на днях. Пока же родственники ютятся в однокомнатной квартире свекрови, которая еще не передана новым владельцам.