Хищник на свободе: в екатеринбургском зоопарке пума разгуливала среди посетителей

28.03.2017

Дикая кошка выскочила из клетки прямо в толпу посетителей.

По словам очевидцев, всему виной неосторожность сотрудника зверинца, который не запер за собой клетку. Черная пантера воспользовалась моментом и нырнула за ограждение. Благо, посетителям никакого вреда пума не нанесла. Черная пантера бросилась в другой конец коридора, где ее сотрудник зоопарка ее поймал и посадил на повадок. Но по пути обратно, говорят свидетели происшествия, пума вновь предприняла попытку подбежать к трех летнему мальчику. В этот раз смотритель оказался расторопнее, не дав кошке вырваться. Намерения пумы остаются неизвестны. Но в самом зоопарке рассказали, что зверь не охотился, а играл. Он еще маленький. Подробности ЧП расскажем в завтрашнем выпуске новостей