БАЭС приняла участие в чемпионате среди лучших атомщиков России

28.03.2017

Первый дивизиональный чемпионат РЭА Скиллс проходит по мировым стандартам конкурсов профмастерства

От такой работы только искры летят. Но для конкурсантов главное не скорость, а качество. Атомщики со всей России борются за звание лучшего в своей профессии. За родное предприятие выступает Владимир Ашихмин, электромонтер Белоярской АЭС. Он должен за три дня по заданной схеме собрать пульт управления. Подобный опыт у энергетика уже есть — он обслуживает четвертый энергоблок с момента его запуска. Профессионалы соревнуются в четырех областях: электроника, системное администрирование, промышленная автоматика и электромонтаж. Специалистам в последней компетенции, например, на выполнение трех заданий дается 22 часа. Все это время за каждым движением участников внимательно следят эксперты. Это тот случай, когда в конкурсе важен не только результат, но и процесс. Такие правила действуют в конкурсах профмастерства по всему миру. Соответствие международным стандартам поможет руководству российских атомных станций оценить профессионализм своих сотрудников.