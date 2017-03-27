Паводку бой! Спасатели начали взрывать лед на свердловский водоемах

27.03.2017

В МЧС взяли под контроль все крупные реки региона.

Лунки на Туре сегодня бурят не ради улова. Задача специалистов — не поймать, а освободить из ледяного плена саму реку. Саперы закладывают под корку взрывчатку, чтобы лёд тронулся как можно быстрее — и не усугубил паводок. В апреле, когда снег начнет активно таять, любые «пробки» в русле могут стать причиной сильных наводнений. Правда, обычная взрывчатка в этом деле бесполезна. Вода намочит порох, и большой бум не произойдет. Поэтому спасатели используют специальное влагостойкое вещество. Пара часов подготовки — и раздается залп. Такие взрывы вскоре прогремят на всех крупных реках области. Без пиротехнического шоу не обойтись. Из-за того, что снега в некоторых районах нынче выпало на треть больше нормы, целые поселки рискуют уйти под воду. В МЧС — на всякий пожарный — готовятся к худшему: затоплению территорий и переправ. По словам спасателей, к паводку они подошли во всеоружии. Последствия разгула стихии готовы устранять 12 тысяч человек и две тысячи единиц техники. Основные силы будут брошены в восточные и северные районы региона, где риск наводнений особенно велик.