Отчима, изрезавшего ножом 8-летнюю падчерицу, задержали в Екатеринбурге

27.03.2017

При себе у мужчины был тот самый нож, которым, предполагают следователи, он и совершил преступление

Эта жуткая история случилась в пятницу. Жители села Бруснятское обнаружили соседку-второкласснику с располосованным горлом. На ее теле было 8 ножевых ранений. Девочка истекала кровью, но несмотря на раны, смогла позвать на помощь и даже назвала имя обидчика. Множественные ранения, говорит, ей причинил домогавшийся отчим. После этого мужчина скрылся в Екатеринбурге и примкнул к бездомным. Сейчас он задержан — в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина рассказал, что напал на ребенка с ножом в состоянии алкогольного опьянения.