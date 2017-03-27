Обвиняемым в пытках полицейским из Заречного зачитали приговор

27.03.2017

Суд признал, что они силой выбивали показания из подозреваемых

На приговор этот подсудимый идет как на праздник — с улыбкой. Видимо, рад видеть бывших коллег, которые пришли его поддержать. В толпе затерялись и четверо других фигурантов этого громкого дела полицейских из Заречного. Финал процесса получился закрытым — зрителей было столько, что журналисты в маленький зал просто не влезли. Интерес к делу понятен. Оборотней в погонах обвиняют в выбивании нужных показаний. По версии следствия, пятеро коллеги заставляли невиновных признаваться в совершении тяжких преступлений. С таких допросов люди выходили едва живыми — у одного из задержанных случился разрыв селезенки. Близкие потерпевшего долгое время безуспешно жаловались во все инстанции, но бумаги отправлялись обратно в Заречный и откладывались в долгий ящик. Пока делу, наконец, не дали ход. По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в подделке доказательств оперативники задержали сразу пятерых правоохранителей. После этого жалобы на полицейский беспредел в Заречном стали поступать одна за другой. Следователи нашли десятки свидетелей. Уголовное дело насчитывает 24 тома, однако, их краткое содержание — в виде приговора — удалось послушать далеко не всем. Сперва в зал прошла группа поддержки подсудимого; представителей СМИ оставили за порогом. Но даже оттуда камерам не давали работать крепкие мужчины, а судебные приставы закрывали на это глаза. Приговор экс-полицейским судья читал больше четырех часов. В итоге все они признаны виновными. Теперь каждому придется провести за решеткой от трех с половиной до шести лет. Тех, кто был под домашним арестом, взяли под стражу прямо в зале суда.