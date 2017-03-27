Научат бить в колокола! В храме Большой Златоуст объявлен набор на курсы звонарей

27.03.2017

Требуются ученики с хорошим слухом и физической силой


Эту мелодию Иван мог бы исполнить даже с закрытыми глазами. По словам наставников, 15-летний подросток — звонарь от бога. Он закончил специальные курсы и уже два года в свободное время играет не на компьютере, а на колоколах. Стоило однажды попробовать. Сейчас профессиональный звонарь сам обучает новичков. Иван ведет детский кружок, где рассказывает о том, что знает. Следующая ступень в этом мастерстве — старшая школа, но поступить в нее можно только с 14 лет. Бить в большие колокола — нелегкий крест. Это похоже на обычную музыкальную школу. За партами ученики постигают нотную грамоту, пытаются уловить чувство ритма. А уже на практике разучивают первые колокольные звоны. Чтобы стать профессиональным звонарем колокольни, нужно сначала научиться учебной звонницей. Самое сложное в этом деле следить на десятком колоколов одновременно. Исполнение без фальши — это звоночек, что ученика можно пускать на колокольню. Здесь инструменты порой в сотни раз больше. Например, главные колокол этого храма — Большой Златоуст — весит 16 тонн. Его мощного голоса даже привычные уши не выдерживают. Сохранять здоровый слух звонорям просто необходимо. Большую часть мелодий на колокольне исполняют ансамблем, когда за разные колокола отвечают разные музыканты. Каждый должен слышать и чувствовать партнера. Как признаются мастера, в первую очередь звенеть должны не колокола, а на души тех, кто на них играет. Тогда из громких звуков и родится музыка.

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Научат бить в колокола! В храме Большой Златоуст объявлен набор на курсы звонарей