Ищите пути объезда! Макаровский мост закроют на реконструкцию

27.03.2017

Она будет проходить в два этапа и займет более 3-х лет.

Реконструкция Макаровского моста для автомобилистов — новость и хорошая, и плохая. Ведь из-за ремонта пробки в этом районе на несколько лет станут привычным делом. Водители заранее продумывают пути объезда. То, что мост, построенный полвека назад, нуждается в срочном ремонте, давно понятно. Еще в 2014ом году его проверила комиссия экспертов, которые пришли к выводу — переправа находится в аварийном состоянии. Несущие конструкции износились, гидроизоляция утратила свои свойства, поэтому бетон и арматура постоянно разрушаются. Срочной реконструкции требуют и промежуточные опоры моста. После реконструкции, которая займет несколько лет, мост станет не только прочнее, но гораздо просторнее — расширится до 42 метров. Для автомобилистов построят по три полосы в обе стороны. Проектировщики сохранили легкую арочную структуру, хотя конструкция и не несет исторической ценности. Ремонт пройдет в три этапа, поэтому закрывать движение по мосту полностью не будут. Для машин оставят две полосы, они продолжат двигаться по старой части переправы. А рядом — со стороны лодочной станции — начнется строительство нового пролета. Строительство обновленного Макаровского моста начнется уже этим летом. Для удобства горожан схему движения транспорта в этом районе изменят, но как именно — станет известно через месяц.