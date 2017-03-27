Екатеринбургские школьники стали свидетелями обряда изгнания дьявола

27.03.2017

Дети приехали на экскурсию в Среднеуральский монастырь, а оказались на сеансе экзорцизма

На кадрах, снятых во время экскурсии, видно, как дети прогуливаются по монастырю. В это время из колонок доносятся леденящие душу крики. В церкви в это время проходил обряд по изгнанию из людей злых духов. Такой молебен называется отчитками. Их в монастыре проводят ежедневно, по утрам — чтобы не пугать прихожан. По почему время отчиток совпало с посещением детей, неизвестно. В екатеринбуржской епархии пояснили, что такой случай у них впервые. То, что звуковая трансляция во время молебна не была выключена — случайность. Служители церкви называют это недоразумением, которое тут же было устранено.