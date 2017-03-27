Более 500 дом Екатеринбурга живут без центральной канализации

27.03.2017

Люди вынуждены переплачивать за услуги ассенизатора, ведь иначе всю округу затопит нечистотами

Эти дома стоят на окраине города, а кажется — будто на краю цивилизации. В округе стоит запах канализации. Ведь все нечистоты до сих пор стекают в выгребные ямы. Весной особенно неуютно — жидкие отходы выходят из берегов, а ассенизаторские машины не успевают их откачивать. Дома, не подключенные к центральной системе канализации — поистине бездонная яма проблем. Кто должен подводить трубы — собственники, управленцы или власти — и на каких условиях, больной вопрос. Ведь это благо дорогого стоит. Единый коллектор пролегает неподалеку, но к нему подключены элитные коттеджи и растущие вокруг многоэтажки. Провести к старым домам новые канализационные трубы — напрасная трата денег, говорят в администрации города. Ведь многие бараки даже не приспособлены для этого. Сколько воды утекло, жители этой двухэтажки теперь не задумываются. Полгода назад они смогли подключиться к центральной канализации. Говорят, несчастье помогло – старый кессон обвалился, и стоки разлились по округе. После вынужденной реконструкции жители позабыли о старых проблемах. Но этот случай — скорее исключение, подтверждающее правило. Без масштабного проекта проблемы выгребных ям не решить. Как вариант — можно привлечь застройщиков, которые снесут бараки, а жителям выделят квартиры в построенных на их месте домах. Однако желающих найдется немного. Бизнесменам тоже выгоднее заходить на площадки с уже подведенными инженерными сетями.