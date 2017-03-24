Запугали и выгнали на улицу: многодетная семья из Екатеринбурга лишилась квартиры

24.03.2017

Глава семейства во всем винит риелтора, которая, по его мнению, переписала их жилье на своего сына

В комнате кризисного центра Ирина ютится с двумя дочками и с тревогой ждет появления на свет пятого малыша. Этот радостный момент папа с ней разделить не может — он живет в другом приюте. Еще двое младших Вальковых ютятся у бабушки. В разлуке родные оказались после того, как лишились квартиры. Говорят, ее обманом забрала риелтор. К этому риелтору Роман впервые обратился в 2007-м. Глава семейства оформил на женщину доверенность, чтобы она помогла ему приватизировать квартиру. Спустя год мужчина вновь нанял агента — попросил сдавать жилплощадь в аренду и оплачивать коммуналку. Спустя год, утверждает, женщина отказалась возвращать ему ключи. Туда, рассказывает Роман, часто наведывался сын риелтора, который его советовал забыть про жилье. Позже Вальковы узнали, что используя данные из старой доверенности, женщина оформила новую — и продала квартиру. Только спустя 5 лет супруги решили обратиться к правоохранителям. Но сроки давности уже истекли. Новых собственников суд признал добросовестными приобретателями. Возбуждения уголовного дела против самого агента супруги не могут добиться второй год. Сам риелтор утверждает, что ничего противозаконного не делала. Вернуть эту квартиру, говорят юристы, у Вальковых вряд ли не получится. Решение уже вступило в силу. Поэтому сейчас адвокаты семьи намерены добиваться наказания виновных и компенсации. Пока же Вальковым вновь придется искать временное жилье. Долго в кризисном центре они жить не могут. Ирина и дети собираются переехать в православный приют. А когда супруг устроится на постоянную работу, станут искать съемное жилье.