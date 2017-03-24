В Екатеринбург прилетел генеральный прокурор Юрий Чайка

24.03.2017

Глава надзорного ведомства разберется с предпринимателями-должниками

На беспрецедентное по количеству и статусу участников совещание гости начали съезжаться еще накануне. В списке — 41 губернатор и 41 прокурор. Масштаб не удивителен — на кону миллиарды рублей. Генпрокурор отчитывает представителей четырех федеральных округов за невнимание к бизнесу. Предприниматели все чаще жалуются на то, что им не оплачивают работу по госконтрактам. Задолженность растет. Свердловская область в этом антирейтинге на втором месте. Иными словами, в нашем регионе в порядке вещей не платить бизнесменам, которые трудятся по федеральным и муниципальным контрактам, обещанные деньги. Это провоцирует многие социальные проблемы. О коррупции в этой сфере говорит и Генеральный прокурор — честные предприниматели вынуждены через суд возвращать свои деньги, а аффилированные должностным лицам структуры легко получают средства даже за невыполненные заказы. Следить за порядком в этой сфере, по мнению Юрия Чайки, обязаны прокуроры. Надзорный орган должен привлекать чиновников к ответственности не только за неоплаченные госконтракты, но и за присужденные им штрафы и пенни. Представители регионов и муниципалитетов уверяют, что не платят не специально, просто денег не хватает. Однако бизнесменов такой ответ не устраивает — они требуют от чиновников соблюдения бюджетной дисциплины: не заключай договор, если не уверен, что потянешь его. Предприниматели попросили генпрокурора уравнять их в правах с госслужащими. Раз уж бизнесменам грозит уголовная ответственность за неуплату налогов и задержку зарплат, то пускай наказывают и чиновников, по вине которых это происходит. Юрий Чайка обещал подумать.