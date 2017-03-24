Снег вывезли, к грязи готовы: в Екатеринбурге начинается генеральная уборка

24.03.2017

Коммунальщики уже вывезли около миллиона тонн снега

Весной асфальт буквально трещит по швам. Ему противопоказаны дневные оттепели и ночные заморозки, которые разрушают покрытие. Поэтому ремонтники сейчас бьются за каждый метр. Пока на улице минус, такие «заплатки» — единственный вариант ремонта ям на дорогах. Чтобы асфальт не разрушался дальше, все силы районных коммунальщиков брошены на уборку снега — лишняя влага ни к чему. Следы визита зимы активно заметают на улицах и во дворах. Для пешеходов это еще и вопрос безопасности. Однако, вздыхают коммунальщики, многие горожане сами осложняют себе жизнь — оставляют на пути техники личные автомобили, препятствуя уборке. Управленцы уже устали призывать жителей к порядку. Когда уберут весь снег, улицы и тротуары начнут чистить с помощью пылесосов — они соберут пыль и реагенты. Но в бой за чистоту эта техника вступит чуть позже. Для влажной уборки еще не время. Поэтому заняться генеральной уборкой эти работяги смогут только, когда наступит устойчивый плюс. Его прогнозируют в апреле, который, по традиции, в Екатеринбурге станет месяцем чистоты.