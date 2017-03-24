Недетский сюжет: тагильскй ТЮЗ просят запретить новую постановку

24.03.2017

Спектакль «С широко закрытыми глазами» и имеет пометку 18+

Эти страсти явно не по возрасту тагильскому ТЮЗу. Именно поэтому прогон новой постановки театра наделал больше шума, чем многие премьеры. В первых рядах — чиновники, депутаты и критики. Все они ищут в спектакле признаки порнографии. На его «недетский сюжет» поступили жалобы. Постановка разделила театральный мир Тагила на два лагеря. Одни считают сцены, в которых юная аристократка соблазняет лакея и думает о самоубийстве, недопустимым. Другие — не видят в пьесе ничего плохого, заявляя, что каждый думает в меру своей испорченности. На стороне режиссера — и директор театра. Говорит, здесь и раньше ставили драмы. Так, нашумевшая «Фрёкен Жюли» заменила в репертуаре «Грозу» Островского, которая, если уж придираться, тоже можно обвинить в пропаганде суицида. В новой постановке всего три главных героя: кухарка Кристина, лакей Жан и юная хозяйка, которые становятся вершинами любовного треугольника. На сцене рекой льется вино, а лакей-ловелас оказывает барышням недетские знаки внимания. В 19 веке эту пьесу признали слишком фривольной. Можно ли ее показывать теперь — решать критикам. Впрочем, к единому мнению знатоки так и не пришли, но и взрослых сцен в постановке не заметили. Работу режиссера признали «выразительной и заслуживающей внимания» среди публики 18+. Так или иначе, скандал уже сыграл на руку театру — билеты на премьерные спектакли уже разобрали.