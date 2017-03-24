«Чтобы внук не забыл отца»: свердловский пенсионер построил самолет в память о погибшем сыне-летчике

24.03.2017

Запустить аппарат в небо дед не успел


Не каждый ребенок может похвастаться собственным самолетом. Ваня — счастливчик, ему судно досталось в наследство от дедушки. Лызлов-старший сам его сконструировал и собрал, вот только поставить на крыло не успел — ушел из жизни. Пока семейная мечта о небе — и дело всей жизни Ваниного дедушки — пылится в гараже. 8-метровый легкомоторный самолет Виктор Павлович собрал по старым журналам. Часть деталей взял из старых машин и мотоцикла, кое-что выточил вместе с внуком, который собирается пойти по стопам деда. Это все, что Виктор Палыч успел сделать за шесть лет. По словам его сестры, конструктор-самоучка мог работать и быстрее, но денег было в обрез. Свой самолет — удовольствие не из дешевых, в общей сложности дедушка потратил на него полтора миллиона рублей. Но ни средств, ни сил не жалел. Виктора Павловича окрыляли не только мечты о полетах. Самолет внуку дедушка хотел подарить, чтобы тот помнил об отце – военном летчике. Евгений умер в госпитале, когда Ване было семь лет. До сих пор все детские рисунки посвящены авиации. Дедушка надеялся, что и внук когда-нибудь будет летать. Сперва — на этом легкомоторнике. Бортовой журнал его создания сейчас хранится у Ваниного дяди. В затертой тетради все расчеты, чертежи, цитаты из журналов по авиамоделизму. Все детали корпуса Виктор Лызлов сначала рисовал на бумаге, потом – выпиливал из фанеры. Сердце самолета — пламенный мотор отечественного автопроизводства. Вместе с племянником Лызлов-старший собирался достроить самолет уже этим летом. Даже купил дом на окраине деревни, присмотрев рядом подходящий аэродром. С тех пор небом грезит младший из Лызловых. Ваня ходит на кружок авиамоделирования и уже создает своими руками деревянные модели. Но чтобы завершить семейный самолет, знаний и навыков у Вани пока не хватает. Осталось прикрепить крылья, наладить электронику, установить бензобак — и можно отправляться в полет. По крайней мере, внук к этому стремится.

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«Чтобы внук не забыл отца»: свердловский пенсионер построил самолет в память о погибшем сыне-летчике