Не каждый ребенок может похвастаться собственным самолетом. Ваня — счастливчик, ему судно досталось в наследство от дедушки. Лызлов-старший сам его сконструировал и собрал, вот только поставить на крыло не успел — ушел из жизни. Пока семейная мечта о небе — и дело всей жизни Ваниного дедушки — пылится в гараже. 8-метровый легкомоторный самолет Виктор Павлович собрал по старым журналам. Часть деталей взял из старых машин и мотоцикла, кое-что выточил вместе с внуком, который собирается пойти по стопам деда. Это все, что Виктор Палыч успел сделать за шесть лет. По словам его сестры, конструктор-самоучка мог работать и быстрее, но денег было в обрез. Свой самолет — удовольствие не из дешевых, в общей сложности дедушка потратил на него полтора миллиона рублей. Но ни средств, ни сил не жалел. Виктора Павловича окрыляли не только мечты о полетах. Самолет внуку дедушка хотел подарить, чтобы тот помнил об отце – военном летчике. Евгений умер в госпитале, когда Ване было семь лет. До сих пор все детские рисунки посвящены авиации. Дедушка надеялся, что и внук
«Чтобы внук не забыл отца»: свердловский пенсионер построил самолет в память о погибшем сыне-летчике
Запустить аппарат в небо дед не успел
Не каждый ребенок может похвастаться собственным самолетом. Ваня — счастливчик, ему судно досталось в наследство от дедушки. Лызлов-старший сам его сконструировал и собрал, вот только поставить на крыло не успел — ушел из жизни. Пока семейная мечта о небе — и дело всей жизни Ваниного дедушки — пылится в гараже. 8-метровый легкомоторный самолет Виктор Павлович собрал по старым журналам. Часть деталей взял из старых машин и мотоцикла, кое-что выточил вместе с внуком, который собирается пойти по стопам деда. Это все, что Виктор Палыч успел сделать за шесть лет. По словам его сестры, конструктор-самоучка мог работать и быстрее, но денег было в обрез. Свой самолет — удовольствие не из дешевых, в общей сложности дедушка потратил на него полтора миллиона рублей. Но ни средств, ни сил не жалел. Виктора Павловича окрыляли не только мечты о полетах. Самолет внуку дедушка хотел подарить, чтобы тот помнил об отце – военном летчике. Евгений умер в госпитале, когда Ване было семь лет. До сих пор все детские рисунки посвящены авиации. Дедушка надеялся, что и внук