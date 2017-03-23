Если бы контрабандистам удалось исполнить коварный план, в продажу попало бы больше полутора килограммов запрещенного вещества. Благо, курьеров поймали с поличным, хотя они действовали осторожно. Чтобы замести следы, контрабандисты выбрали подставного человека, который и получил посылку по почте. Тот сделал закладку в автомобильной покрышке, чтобы его коллега смог забрать товар и перепрятать. Но обоих конспираторов задержали. Известно, что партия синтетического наркотика прибыла из Китая. Продавать вещество наркодиллеры собирались через глобальную сеть — они могли выручить около миллиона рублей. Уже возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.
Уральские таможенники задержали крупную партию синтетического наркотика
Посылка пришла по почте из Китая. Общий вес вещества — 26 граммов
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