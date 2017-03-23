Уральские таможенники задержали крупную партию синтетического наркотика

23.03.2017

Посылка пришла по почте из Китая. Общий вес вещества — 26 граммов

Если бы контрабандистам удалось исполнить коварный план, в продажу попало бы больше полутора килограммов запрещенного вещества. Благо, курьеров поймали с поличным, хотя они действовали осторожно. Чтобы замести следы, контрабандисты выбрали подставного человека, который и получил посылку по почте. Тот сделал закладку в автомобильной покрышке, чтобы его коллега смог забрать товар и перепрятать. Но обоих конспираторов задержали. Известно, что партия синтетического наркотика прибыла из Китая. Продавать вещество наркодиллеры собирались через глобальную сеть — они могли выручить около миллиона рублей. Уже возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.