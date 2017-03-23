Свердловчанин изрезал свою 8 летнюю падчерицу ножом

23.03.2017

Соседи утверждают, что мужчина пытался изнасиловать ребенка

Ольга до последнего думала, что это страшный розыгрыш, пока не увидела маленькую Карину. На помощь девочке свою маму позвал Артур, который вместе с почтальоном разносил квитанции. В окне этого дома мальчик заметил 8-летнюю соседку с располосованным горлом. Собрав последние силы, раненая малышка сумела открыть дверь. Соседи вызвали полицию и медиков. Выяснилось, что на теле Карины 8 ножевых ранений! Девочка не только выжила, но и смогла сказать, кто это сделал. Подозреваемый — её отчим. Тем, кто ее нашел, девочка впервые открыла свою страшную тайну — о том, что отчим ее домогался. По словам соседей, в тот день мужчина, раздевшись, стал приставать к ребенку. О том, что в семье что-то не так, учителя подозревали давно. Большую часть времени Карина старалась проводить в школе, а не дома. По трагическому стечению обстоятельств, вчера занятий в школе не было. Мать девочки уехала в соседнее село на работу, оставив Карину наедине с отчимом. Где он теперь, неизвестно. Владимира Акулова в Бруснятском прекрасно знают. Он здесь родился и вырос. Два года назад, отсидев 8 лет за тяжкое преступление, мужчина вернулся в село с беременной женой и её дочерью Кариной. В семье постоянно скандалили, были и пьяные драки. Местные его сторонились, ведь Владимир уже был судим за убийство старушки. После кровавой драмы, в которой отец её младшего ребёнка едва не убил старшую дочь, Татьяна избегает общения с прессой. Сейчас она находится в больнице с девочкой — Карина идет на поправку. А следователи, тем временем, выясняют все обстоятельства трагедии и ищут ответ на вопрос — почему никто из взрослых раньше не обращал не внимания на семейные проблемы девочки.