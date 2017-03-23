Скандальное дело о крысином яде: в Екатеринбурге начался процесс над многодетной матерью

23.03.2017

Трое ее детей в разные годы погибли при странных обстоятельствах


Младшего сына врачам удалось спасти. Они случайно обнаружили в крови мальчика смертельную отраву. Версии следствия и матери — зачем малышей кормили крысиным ядом — разошлись. Хотела вылечить или отравить?

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Скандальное дело о крысином яде: в Екатеринбурге начался процесс над многодетной матерью