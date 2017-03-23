«Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская поборется за титул самой красивой девушки страны

23.03.2017

Краса уральской столицы вышла в финал конкурса «Мисс Россия»


Деталями подготовки к конкурсу уральские красавицы поделиться не смогли. По контракту девушкам запрещено общаться со СМИ. Известно, что вместе с нашими моделями за корону «Мисс Россия» поборются еще 48 участниц. В этом году конкурс юбилейный — он проходит в 25-й раз, а значит, и без сюрпризов не обойдется. Что касается наших шансов на победы, то они у екатеринбурженок велики — обе уже коронованные особы. 18-летняя Лиза летом стала королевой красоты Екатеринбурга. А Ирина Воржева в том же конкурсе заняла третье место. Напомню, победа во всероссийском этапе может стать путевкой на международные турниры «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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«Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская поборется за титул самой красивой девушки страны