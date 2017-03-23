Мелочь, а приятно: екатеринбуржцы научились делать кольца из монет

23.03.2017

Мастера дарят вторую жизнь деньгам вот уже 3 года

Как пробить дыру в бюджете и при этом заработать, умельцы объясняют на пальцах. Из старых монет они наловчились делать кольца… и деньги — один рубль после обработки превращается в сто. Эту идею Алексей и Степан подглядели в интернете 3 года назад. Руку поначалу пришлось набивать за свой счет. Теперь у молодых людей небольшое кустарное производство. Ничего сложного в этом деле нет: сердцевина вырезается, края для создания объема заворачиваются. Изначально мастера создавали кольца с помощью подручных инструментов — молотков, тисков и напильников. Но со временем обзавелись специальными. Степан, например, шлифует заготовки насадкой для снятия… зубного налета! Новое применение ребята всему находят. И это не просто рационализаторство, но и целое международное состязание. Среди умельцев, превращающих деньги в кольца, давно развернулась своеобразная гонка вооружений. Так, один из девайсов Степана и Алексея недавно улучшили коллеги из Швеции. Мелочь, а приятно. Но все же вопрос, как это сделать, вторичен — в первую очередь, нужно решить, из чего. Мастера говорят, что кольца можно сделать даже их квадратных грошей, но вот наши современные рубли не подойдут. Обычно мастера используют советские деньги, которые легко найти и обработать. Часто они работают на заказ — делают коллекционное кольцо из ценной монеты. Правда, признают, не всякие деньги выдержат обработку. Мастера уже целый список составили из сырья, не поддающегося преображению. Но есть и экземпляры, которым будто уготовано стать украшением. Но в целом, пространство для такого творчества ничем не ограничено. На многих монетах написаны интересные выражения. А значит, то, что казалось бы, уже не в цене, мелочь, может обрести не только новую жизнь, но и новый смысл.