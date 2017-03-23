Автомобиль-двойник: екатеринбуржцу пришло 15 штрафов за чужие нарушения

23.03.2017

В «письмах счастья» совпадают госномер, цвет и марка автомобиля

Найти 10 отличий на этих снимках Виталий пытается, чтобы оспорить штрафы ГИБДД. На днях ему пришло сразу восемь писем счастья за превышение скорости на общую сумму 10 тысяч рублей. Вот только водитель убежден: на фото — машина-двойник. У авто такая же марка, цвет и госномера. Если внимательно приглядеться, видно, что у этих внедорожников — разные фары и решетки радиаторов. Вопрос, почему у близнеца его машины такой же номер, Виталий адресовал госинспекторам. Они пояснили, двойники в автомире — не редкость. В инспекции признаются, самый простой способ не платить за того парня — сменить номера. Стоит это две тысячи рублей. Можно, конечно, попытаться доказать, что в дни нарушений автомобиль Виталия не выезжал из города. Но это уже задачка посложнее. К тому же, говорят юристы, надо попытаться найти автомобиль-двойник. По словам экспертов, это уже не первый случай в регионе, когда водителям приходят чужие штрафы. Сколько таких машин-призраков колесит по дорогам, юристы даже представить боятся. Страшат и последствия их нарушений: кто будет отвечать, если двойник, к примеру, собьет пешехода?