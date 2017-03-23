Автомобиль-двойник: екатеринбуржцу пришло 15 штрафов за чужие нарушения

23.03.2017

В «письмах счастья» совпадают госномер, цвет и марка автомобиля


Найти 10 отличий на этих снимках Виталий пытается, чтобы оспорить штрафы ГИБДД. На днях ему пришло сразу восемь писем счастья за превышение скорости на общую сумму 10 тысяч рублей. Вот только водитель убежден: на фото — машина-двойник. У авто такая же марка, цвет и госномера. Если внимательно приглядеться, видно, что у этих внедорожников — разные фары и решетки радиаторов. Вопрос, почему у близнеца его машины такой же номер, Виталий адресовал госинспекторам. Они пояснили, двойники в автомире — не редкость. В инспекции признаются, самый простой способ не платить за того парня — сменить номера. Стоит это две тысячи рублей. Можно, конечно, попытаться доказать, что в дни нарушений автомобиль Виталия не выезжал из города. Но это уже задачка посложнее. К тому же, говорят юристы, надо попытаться найти автомобиль-двойник. По словам экспертов, это уже не первый случай в регионе, когда водителям приходят чужие штрафы. Сколько таких машин-призраков колесит по дорогам, юристы даже представить боятся. Страшат и последствия их нарушений: кто будет отвечать, если двойник, к примеру, собьет пешехода?

Также в разделе Законы
10.10.2016
Скандально известный застройщик Владимир Воробьев предстал перед судом
Скандально известный застройщик Владимир Воробьев предстал перед судом
13.03.2017
350 страниц обвинения: скандальному блогеру Соколовскому грозит 7 лет тюрьмы
350 страниц обвинения: скандальному блогеру Соколовскому грозит 7 лет тюрьмы
20.02.2017
Воробьев в клетке: скандально известному застройщику начали выносить приговор
Воробьев в клетке: скандально известному застройщику начали выносить приговор
12.08.2016
Врачей скорой помощи нужно защитить от нападений: сити-менеджер Екатеринбурга озвучил проблемные вопросы
Врачей скорой помощи нужно защитить от нападений: сити-менеджер Екатеринбурга озвучил проблемные вопросы

Вчера
Автомобиль-двойник: екатеринбуржцу пришло 15 штрафов за чужие нарушения