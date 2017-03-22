Терпеть не придется! Уральские нейрохирурги научились бороться с хронической болью

22.03.2017

Они провели редкую операцию и вживили в позвоночник женщине электрод, который умеет вводить мозг в заблуждение.

Одно нажатие кнопки — и боль как рукой сняло. Хотя еще вчера из-за нее Фарида Хазимовна не могла думать ни о чем другом. После перенесенного цистита страдания стали хроническими. Все болело — ничего не помогало, пока 70летняя женщина не согласилась на нейростимуляцию. Фарида — одна из первых пациентов, которым в позвоночник вживили специальный электрод. С помощью этого чипа человек может самостоятельно подавлять болевые ощущения. Прибор, благодаря вибрациям, обманывает мозг — и не дает информации о мучениях, испытываемых телом, проникнуть в него. Именно выработка этих гормонов позволяет сделать чудодейственный эффект продолжительным. Но подходит такая терапия не всем. Нейростимуляцию прописывают тем пациентам, для которых боль стала хронической и которые не могут избавиться от нее с помощью лекарств. Если все прошло успешно, через неделю после операции пациенту вживляют пожизненный электрод — беспроводной. Аппарат рассчитан на 10 лет работы, а потом придется подзаряжать. Пока такое ноу-хау участникам эксперимента ничего не стоит — они проходят по федеральной программе. Хотя на самом деле процедура не из дешевых. Врачи уверены, что эксперимент пройдет успешно — и нейростимуляция вскоре станет таким же обычным делом, как мобильный телефон. Ведь в ней нуждаются сотни тысяч человек.