Свердловскому парапланеристу грозит 2 года тюрьмы за создание летательного аппарата 

22.03.2017

Следователи посчитали самодельный параплан небезопасным.

Теперь Кирилл витает в облаках лишь в воспоминаниях. Трехкратного чемпиона мира по парапланеризму с небес на землю спустило уголовное дело. Мужчину обвиняют в том, что он самостоятельно собрал паралет и катал всех желающих. По мнению следствия, аппарат, сконструированный Кириллом, мог в любое время рухнуть вниз. Хотя спортсмен уверяет, что собрал паралет по всем правилам. Проверено временем — на нем он стал чемпионом планеты и даже установил мировой рекорд. В свободное от соревнований время Кирилл тренировался в небе над Екатеринбургом. С собой в полет брал смельчаков, желающих посмотреть на город с высоты. Но однажды пассажирами оказались следователи, которые заподозрили парапланериста в незаконной «досугово-развлекательной деятельности». За такие нарушения Кириллу светит штраф в несколько сотен тысяч рублей или два года лишения свободы. Подобная перспектива пугает не только чемпиона, но и его коллег-летчиков. Ведь практически все парапланеристы мира выступают на самодельных аппаратах. Деталей к ним на заводах просто не делают. Пока путь в небо для Кирилла заказан. Его параплан изъяли как вещественное доказательство. Но спортсмен продолжает летать… в мечтах. И коротает время до суда, проектируя новые аппараты.