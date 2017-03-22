Событие космического масштаба! Небесный астероид теперь носит имя уральского писателя Владислава Крапивина

22.03.2017

Космическое тело обнаружили еще 8 лет назад между Марсом и Юпитером.

Две звезды! Владиславу Крапивину вручают необычный сертификат. Он подтверждает, что в Солнечной системе у знаменитого детского писателя теперь есть астероид-однофамилец. Такого поворота сюжета своей жизни фантаст, признается, не ожидал. Небесное тело, которое теперь носит фамилию Крапивина, обнаружил московский астроном Тимур Крячко. Малая планета находится между Марсом и Юпитером — в Главном поясе астероидов. Она и сама вполне могла бы стать местом действия для крапивинских рассказов — писатель знаменит историями о космических путешествиях. Увековечить его имя первооткрыватель решил и за то доброе и вечное, что свердловчанин сеет своим творчеством. В этом отряде выросло ни одно поколение Крапивиных. К примеру, внучка Владислава Петровича Дарья здесь уже 24 года. Флагман учит ребят морскому делу, отрядным песням и историческим танцам. Высокие идеалы, заложенные Крапивиным, — и это вовсе не патетика — до сих пор живут в клубе. Его участники наизусть знают произведения основателя. Говорят, читаешь их — и кажется, нет ничего невозможного. Писатель, педагог — и теперь еще и планета. В честь такого события каравелловцы проявили фантазию — и нарисовали малую планету Крапивин. Как она выглядит на самом деле, ученые еще только исследуют. Пока известен лишь размер астероида — он около километра в длину. Так что теперь, улыбается Владислав Петрович, его имя уж точно не затеряется в вечности.