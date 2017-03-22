Прописные страсти: родители Екатеринбурга требуют изъять из продажи «суицидальные» блокноты

22.03.2017

На их обложках и страницах размещены призывы к неоднозначным поступкам, связанным, так или иначе, с уничтожением.

От таких вредных советов даже взрослым не по себе — что же с детьми будет. Пролистав блокнот для разрушающего творчества, глава родительского комитета нашел пару десятков странных призывов, вроде — разлей кофе, проткни страницу карандашом, заберись повыше и сбрось оттуда этот странный ежедневник. Как это может помочь подросткам, на которых рассчитана книга, развиваться творчески, остается загадкой. Именно поэтому ЗА уничтожение таких блокнотов выступили родители по всей России. Местные общественники прошлись по магазинам и убедились, что такие ежедневники сейчас продаются чуть ли не в любом книжном. И не везде на них стоит маркировка 18+. Не каждый взрослый, покупая блокнот, проверяет — каким именно творчеством предлагают заняться его ребенку. Родители опасаются, что, попробовав перешагнуть грань дозволенного на страницах блокнота, дети станут практиковать опасное и агрессивное поведение в обычной жизни. Поэтому требуют запретить подобные издания. С родителями согласны и психологи: подростки, в отличие от взрослых, зачастую просто не могут самостоятельно определить — что им полезно, а что вредно. Родительский комитет собирается привлечь к решению этой проблемы детского омбудсмена. Продавцам же предложено добровольно убрать книги из продажи. Они, пролистав страницы агрессивного блокнота, даже не сопротивляются.