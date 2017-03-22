«Мы плывем на льдине!» На Белоярском водохранилище эвакуировали 1,5 сотни рыбаков

22.03.2017

Огромна льдина, на которой находились экстремалы, оторвалась от берега на 15 километров.

Огромную льдину, дрейфующую с десятками экстремалов, спасатели обнаружили во время патрулирования водоема. Плавучий остров был размером 2 на 1 километр, оказалось, что он отошел от берега на 15 метров. Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков с помощью катеров на воздушной подушке и моторной лодки. К счастью, никто не пострадал, но если свердловчане продолжат вести себя столь безответственно, жертв не избежать, говорят в МЧС