«Мы плывем на льдине!» На Белоярском водохранилище эвакуировали 1,5 сотни рыбаков

22.03.2017

Огромна льдина, на которой находились экстремалы, оторвалась от берега на 15 километров.


Огромную льдину, дрейфующую с десятками экстремалов, спасатели обнаружили во время патрулирования водоема. Плавучий остров был размером 2 на 1 километр, оказалось, что он отошел от берега на 15 метров. Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков с помощью катеров на воздушной подушке и моторной лодки. К счастью, никто не пострадал, но если свердловчане продолжат вести себя столь безответственно, жертв не избежать, говорят в МЧС

Также в разделе ЧП
15.03.2017
Запахло жареным! На Куйбышева сгорела сербская закусочная
Запахло жареным! На Куйбышева сгорела сербская закусочная
15.03.2017
Они были в шаге от трагедии! С фасада Театра музыкальной комедии на прохожих рухнула кусок облицовки
Они были в шаге от трагедии! С фасада Театра музыкальной комедии на прохожих рухнула кусок облицовки
11.02.2015
В Каменске-Уральском легковой автомобиль раздавило двумя грузовиками
В Каменске-Уральском легковой автомобиль раздавило двумя грузовиками
13.03.2017
В Верхней Пышме мама с 3-хлетним сыном застряли в колесе обозрения
В Верхней Пышме мама с 3-хлетним сыном застряли в колесе обозрения

Вчера
«Мы плывем на льдине!» На Белоярском водохранилище эвакуировали 1,5 сотни рыбаков