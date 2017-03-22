Малый Исток в дыму! Жители поселка задыхаются из-за местной пилорамы

22.03.2017

Дома горожан уже пропитались гарью, а люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем.

В своей квартире Игорю даже через повязку дышать трудно. Жизнь, говорит, ему отравляет пилорама по соседству. На ее территории уже несколько лет сжигают отходы производства – обрезки досок и опилки. Дым валит прямо в окна жителей. По словам местных, передышки им пилорама не дает ни днем, ни ночью — оттуда доносится то запах гари, то шум пилы. Люди давно перестали открывать форточки, но и это не спасает. Вся гарь, которая летит с пилорамы, черным пеплом оседает на снегу. Сейчас по весне ее особенно хорошо видно. И ей покрыты все ближайшие огороды. Летом вся эта копоть, жалуются в Истоке, оседает на грядках и урожае. Но больше всего местные переживают за свое здоровье. Договориться с владельцами пилорамы люди никак не могут. Хозяева меняются, но проблемы остаются. Ведь у них один метод – отходы производства рабочие сжигают на открытом воздухе. С дымом местные вдыхают опасные окислые азоты, смолу и воск, которые грозят головокружениями, раздражением слизистой и многими другими неприятностями. Только в присутствии журналистов работники пилорамы пошли с местными на переговоры. Пускать нас на территорию хозяин отказался, но пообещал, что уже завтра соседи вздохнут с облегчением. Но жители окрестных домов говорят, что слышали такие обещания не раз. Если едкий дым в поселке так и не рассеется, люди обратятся за помощью в прокуратуру.