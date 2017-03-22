Хлеб на обочине: на окраине Екатеринбурга выбросили сотню булок бородинского

22.03.2017

Судя по маркировкам, хлеб не первой свежести — срок хранения истек еще в прошлом году.

По словам прохожих, хлеб выбросили еще зимой. Кучу бородинского заметили, когда снег растаял. Очевидцев такая картина возмутила. Они считают, что подобное обращение с хлебом, пускай, даже просроченным – верх цинизма. По правилам, все нереализованные остатки хлебобулочных изделий торговые сети возвращают производителю. Поэтому кто выбросил их на обочину, вопрос. Скорее всего, выяснять это будут правоохранители. Горожане, обнаружившие кучу бородинского, намерены обратиться в полицию.