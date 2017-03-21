В Екатеринбурге мужчина пытался украсть из магазина полную корзину кофе

21.03.2017

Бдительным охранникам удалось его задержать

Странное и бессмысленное ограбление подробно снято камерами наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек наполняет корзину банками кофе и пускается в бега. На крыльце супермаркета воришка бросает банки и пытается скрыться, уводя за собой сотрудников магазина. Наблюдавший эту картину прохожий не растерялся — собрал уцелевшие банки, отнес в машину и уехал. Примечательно, что кофе для него оказался поистине чудодейственным — он перестал хромать. Самого воришку поймали. За кражу кофе на две с половиной тысячи рублей ему грозит уголовная ответственность.