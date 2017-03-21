Творит вслепую: незрячий фотограф покорил общественность своими работами

21.03.2017

Выбрать правильный ракурс Александру Журавлеву помогает сердце

Нужный ракурс Александр выбирает интуитивно. Ведь окружающий мир он практически не видит, что не мешает ему создавать красочные фотографии. Сегодня он впервые пробует снять индустриальный пейзаж на телефонную камеру. Голосовые подсказки помогают разобраться с настройками, а шестое чувство — выбрать перспективу. Зрения Александр лишился в 11 лет, повредив нерв. Он потерял возможность видеть, но не оптимизм — начал путешествовать, осваивает актерское мастерство, фотографию. А недавно и сам попал в объектив. Узнав об Александре, молодой режиссер из Екатеринбурга снял фильм о том, что ограниченные возможности не мешают заглянуть за горизонт. Вместе с фотографом съемочная группа съездила в Таганай — за новыми кадрами и вдохновением. Красоту уральской природы слепой фотограф запечатлел на десятках фотографий. Их объединят в выставку, которая вскоре откроется в Москве. Но несколько снимков Александр оставил себе, чтобы показывать гостям. Сам он с трудом различает изображения. Своим творчеством фотограф мечтает изменить взгляд окружающих на собственную жизнь и открыть им красоту природы. И не беда, что сам он больше никогда не увидит мир глазами. Ведь есть и другое — внутреннее — зрение.