Напомню, трагедия случилась в начале октября. Судебные приставы пришли домой к коммерсанту Виталию Сиволапу, чтобы арестовать одну из его машин за долг в 19 миллионов рублей. При составлении акта на одного из исполнителей упала бутылка. Отец двоих детей получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимой с жизнью. По версии следствия, стеклянный предмет в пристава бросил должник, который таким образом пытался воспрепятствовать аресту имущества. Бизнесмен
Судебный пристав, в которого запустили бутылкой, скончался
Тяжелейшую травму он получил минувшей осенью на Ботанике
Напомню, трагедия случилась в начале октября. Судебные приставы пришли домой к коммерсанту Виталию Сиволапу, чтобы арестовать одну из его машин за долг в 19 миллионов рублей. При составлении акта на одного из исполнителей упала бутылка. Отец двоих детей получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимой с жизнью. По версии следствия, стеклянный предмет в пристава бросил должник, который таким образом пытался воспрепятствовать аресту имущества. Бизнесмен
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Судебный пристав, в которого запустили бутылкой, скончался