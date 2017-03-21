Подарили светлое будущие: екатеринбургские медики вернули зрение обречённому пациенту

21.03.2017

После тяжелейшей травмы глазное яблоко мужчины буквально разорвало.

Видеть эти строки для Владимира – огромное достижение. Ведь он рисковал ослепнуть на один глаз. Год назад мужчина получил тяжелейшую травму, из-за которой глазное яблоко буквально разорвало. Хоть в это сейчас и сложно поверить. Владимир уже различает цвета и видит контуры предметов. Это стало возможно благодаря ювелирной работе уральских офтальмологов, восстановивших его глаз. Действовать, говорят, им пришлось вслепую. Хирурги не знали, как поведет себя воспаленный орган. С помощью тончайших инструментов и зорких микроскопов врачи откачали кровь, восстановили ткань сетчатки и нервы, формирующие картину мира. Риск оказался оправдан — после двух сложнейших операций к Владимиру пришло прозрение. Подобные операции для офтальмологов давно не редкость. Но эта травма, признают специалисты, была не только тяжелой, но еще и запущенной – пациент обратился к врачам лишь через два месяца после повреждения глаза. Сейчас правым глазом Владимир видит лишь на пять процентов. То, что зрение еще немного улучшится, врачи не исключают, но и такой результат для медиков и пациента — настоящий прорыв.