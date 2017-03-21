Оптимизма в голосе Алены за эти году поубавилось. Вот она же в 2014-ом — вместе со своей большой семьей снимается в роликах застройщика и радуется, что сможет купить квартиру по льготной цене, не более 35 тысяч рублей за квадратный метр. Теперь женщина с грустью смотрит на окна недостроенной квартиры. Дом должны были сдать в июле, но, судя по всему, этого не случится. Комплекс «Оптимист» строили по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Правом купить недорогие квадратные метры могли воспользоваться только льготники: многодетные семьи, инвалиды. Чтобы переехать сюда, многие взяли ипотеку — и теперь вынуждены платить и за кредит, и за съемное жилье. Когда закончатся их мучения, неизвестно. Срок сдачи, скорее всего, отложат не на один месяц. Причина остановки стройки — в нехватке средств: аттракцион невиданной щедрости разорил бизнесменов, говорят дольщики. А когда выяснилось, что компания вообще вышла из программы «Жилье для российской семьи», дольщики пали духом. Чтобы достроить дом, пускай и не в срок, застройщику необходимо найти дополнительные средства — ведь просить деньги у льготников они не имеют права. В фирме сообщили, что у нее есть имущество, продав которое, можно будет закончить объект. Но веры в это все меньше. Власти города создали комиссию, которая сейчас следит за ситуацией на стройке. И у чиновников другая информация. По их данным, застройщик намерен привлечь инвестора, который достроит дом. Правда, пока переговоры ни к чему не привели — стройка
Пессимисты из «Оптимиста»: Десятки первоуральких семей могут остаться без крыши над головой
Для льготников должны были возвести жилищный комплекс, но стройку заморозили
Оптимизма в голосе Алены за эти году поубавилось. Вот она же в 2014-ом — вместе со своей большой семьей снимается в роликах застройщика и радуется, что сможет купить квартиру по льготной цене, не более 35 тысяч рублей за квадратный метр. Теперь женщина с грустью смотрит на окна недостроенной квартиры. Дом должны были сдать в июле, но, судя по всему, этого не случится. Комплекс «Оптимист» строили по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Правом купить недорогие квадратные метры могли воспользоваться только льготники: многодетные семьи, инвалиды. Чтобы переехать сюда, многие взяли ипотеку — и теперь вынуждены платить и за кредит, и за съемное жилье. Когда закончатся их мучения, неизвестно. Срок сдачи, скорее всего, отложат не на один месяц. Причина остановки стройки — в нехватке средств: аттракцион невиданной щедрости разорил бизнесменов, говорят дольщики. А когда выяснилось, что компания вообще вышла из программы «Жилье для российской семьи», дольщики пали духом. Чтобы достроить дом, пускай и не в срок, застройщику необходимо найти дополнительные средства — ведь просить деньги у льготников они не имеют права. В фирме сообщили, что у нее есть имущество, продав которое, можно будет закончить объект. Но веры в это все меньше. Власти города создали комиссию, которая сейчас следит за ситуацией на стройке. И у чиновников другая информация. По их данным, застройщик намерен привлечь инвестора, который достроит дом. Правда, пока переговоры ни к чему не привели — стройка