Осторожно, звонят мошенники! Неизвестные под видом банка обворовывают пенсионеров

21.03.2017

По телефону они просят поделиться персональными данными, а затем крадут деньги со счетов.

Как она могла попасться на удочку мошенников, Татьяна Ивановна до сих пор не понимает. Звонок с неизвестного номера обошелся ей в семь тысяч рублей! Доброжелательная женщина на том конце провода представилась сотрудницей банка и сказала, что карту пенсионерки заблокировали. Попросила назвать все номера — якобы для проверки. Пенсионерка назвала злоумышленнице не только номер карты, но и короткий код, подтверждающий денежный перевод. И теперь не знает, зачем она это сделала. Говорит, слишком уж убедительной была собеседница, а дозвониться до дочери, чтобы посоветоваться, пострадавшая не смогла. В банке, специалистом которого представился вор, рассказали, что кражи по телефону сейчас не редки. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, которые с технологиями «на вы». Им советуют запомнить одно — настоящие банкиры никогда не будут спрашивать номера карт клиентов, ведь они есть в базе. А разные коды вообще сугубо личная информация. Бдительность — главное оружие в борьбе с вором. Если вам поступил подозрительный звонок, правозащитники советуют записать не только номер, но и телефонный разговор. Без таких улик привлечь нарушителей к ответу, в случае чего, практически невозможно. Самое простое — вообще не разговаривать с подозрительными абонентами. Людям в возрасте эксперты советуют сперва звонить родным, а уже потом следовать указаниям неизвестных собеседников. Ведь доверчивость может дорогого стоить.