Дорогу трудящимся: В Екатеринбурге стартовала программа развития транспортной инфраструктуры города и его спутников.

21.03.2017

Курс на обновление возьмут трассы, по которым осуществляется движение трудовых потоков.


По словам чиновников, программа будет длиной в 8 лет. Благодаря ей, обновятся не только екатеринбургские дороги, но и региональные и федеральные трассы в радиусе ста километров от уральской столицы. Уже в этом году рабочие должны отремонтировать полсотни участков общей площадью в 800 тысяч квадратных метров. В список вошли дублер Сибирского тракта и гостевые маршруты Екатеринбурга. После чемпионата мира по футболу в городе начнется реконструкция главных улиц, на которых выделят новые полосы для общественного транспорта. Конкретный перечень объектов, которые попадут в программу, будут составлять каждый год после весеннего обследования дорог. Свои предложения смогут высказать и горожане на официальном городском портале.

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