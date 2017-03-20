У Якоба новый заместитель: вопросами благоустройства Екатеринбурга займется Евгений Архипов

20.03.2017

Экс-глава Ленинского района займет место Евгения Липовича

Обязанности главы Администрации Ленинского района теперь будет Олег Зятев, до этого он был заместителем Евгения Архипова. Александр Якоб подчеркнул, что за шесть лет руководства Архипова район достиг лидирующих показателей по многим направлениям.