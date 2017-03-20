Такого спорта вы еще не видели: уральцы сыграли в керлинг автомобилями

20.03.2017

Вместо камней горожане использовали старые автомобили «Ока»

Чтобы предстоящее испытание оказалось по плечу, спортсмены хорошенько разминаются. Им понадобятся все группы мышц и силы. Ведь играть в такой кёрлинг придется не гранитными камнями, а… автомобилями. Опыт толкания «ведра» в Андрея имеется, правда, раньше он это делал не ради забавы. От классического кёрлинга здесь остались линия, которую нельзя переступать, дом, куда нужно загнать машину, и основные правила. Выигрывает та команда, чье авто по итогу трех бросков окажется ближе к центру. Метить точно в яблочко мало, всегда есть риск, что твой камень выбьет за пределы поля Ока соперников. Именно поэтому знающие люди следят за игрой без особого азарта. Зато игроки от ледового автопобоища в восторге. За три часа они разбили машины, которые организаторы турнира искали целый месяц. В целях безопасности с них сняли стекла и двигатели и слили топливо. А тем, кто придает им ускорение, наоборот, сделали тюнинг. Правда, синяки толкачи все равно набирали. Чтобы не заступить за стоп-линию, участники падали на лед. Лучше всех устроились водители, которые в автокёрлинге исполняли обязанности игроков с щетками — задавали оке курс. Именно поэтому в таком развлечении ничего общего с оригиналом профессиональные кёрлингисты не нашли. Сергею Викторовичу его опыт не помог. А организаторы уже мечтают, чтобы автокерлинг со временем составил конкуренцию настоящему. Новыми правилами уже заинтересовались в Тюмени и Челябинске.