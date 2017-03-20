После прогулки — в реанимацию: в Нижнем Тагиле на голову 4-летней девочки упал кирпич

20.03.2017

Ее дом рассыпается на глазах. Прокуратура ищет виновных

Пока за жизнь ее дочери борются врачи, мама места себе не находит. В больнице маленькая Василиса оказалась после того, как ей на голову прямо у подъезда упал кирпич. Девочка была вместе с сестрами. 4-летнюю пострадавшую увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Малышке провели операцию, сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. Ее мама в отчаянии от того, что трагедии можно было избежать. Жители дома не раз жаловались камнепады. Дому уже полвека, и состояние его фасада управляющая компания обследует два раза в год. Прошлой осенью все слабые места в кирпичной кладке убрали. Но, видимо, зимой разрушение продолжилось. Сегодня на месте весь день работает автовышка. Чтобы местным больше ничего на голову не упало, рабочие убирают снег и простукивают кладку. Однако этого мало, говорят коммунальщики. Дому требуется капитальный ремонт. По плану, его должны сделать в 20-е годы, однако взносы на будущую реконструкцию регулярно делает лишь половина жителей. Остальные уверены, что зданию ничего не поможет. О том, что капитальный ремонт проблему не решит, говорят и местные власти. Здание изначально сконструировано так, что беды не оберешься. По мнению мэра, помогать жителям таких домов нужно на законодательном уровне. После печального случая в Тагиле на предмет повреждений и возможных рисков проверят все жилые дома. Прокуратура тем временем ищет виновных в ЧП. Заявление в прокуратуру намерена написать и мама Василисы. Но только когда дочке станет лучше. Пока же Елена даже увидеть малышку не может — к ней никого не пускают.